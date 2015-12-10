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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виталий Булыга
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
12 янв. 1980 (41) год
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
2009/2010
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Динамо
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Вильярреал
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Вильярреал
2
был в запасе