Виталий Булыга
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
12 янв. 1980 (41) год
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Динамо
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Динамо
1 : 2
Вильярреал
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Вильярреал
2
был в запасе