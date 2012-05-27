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Олимпиада
Александр Каракин
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 марта 1991 (30) лет
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Волгарь
0
Химки
1
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 37'
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 37' / Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур