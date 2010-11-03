Константин Кадеев
№3
Защитник
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Команда
Карелия
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 янв. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
был в запасе
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Урал
3 : 3
Динамо
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Урал
3
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Динамо
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
Динамо
1 : 1
Луч
2'
45'
2'
45'
2'
45'
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
57'
57'
57'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
57'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:00
Динамо
2 : 3
Волгарь
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 36'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Динамо
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 36' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур