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Олимпиада
Александр Кожевников
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 апр. 1990 (30) лет
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо
4
Сочи
1
был в запасе
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Урал
3 : 3
Динамо
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Урал
3
Динамо
3
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Динамо
0
Волга
1
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Динамо
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 9' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
0
минуты: 9' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо
1
Луч
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
22'
22'
22'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
18:00
Динамо
2 : 3
Волгарь
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Динамо
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
2'
2'
2'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур