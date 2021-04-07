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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Александр Зотов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 авг. 1990 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур