Александр Зотов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 авг. 1990 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур