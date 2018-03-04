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Олимпиада
Амир Бажев
№9
Нападающий
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 окт. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Луч
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 26 тур
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4
Тюмень
2
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
12:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 22 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
8:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1
Химки
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 14 тур
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
12:00
Луч
0 : 0
Тамбов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
12:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Луч
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 10 тур
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
Луч
0 : 2
Сибирь
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2
Луч
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Химки
2 : 0
Луч
34'
34'
34'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химки
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Луч
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Крылья Советов
2
Луч
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 1 тур