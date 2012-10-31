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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Азамат Джиоев
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 янв. 1991 (30) лет
Рост
193
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
15:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
15:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Анжи
2
Крылья Советов
1
был в запасе
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
17:00
Урал
0(2) : 0(4)
Анжи
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Урал
0(2)
Анжи
0(4)
был в запасе