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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Рамзан Уциев
№45
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 февр. 1989 (32) года
Рост
167
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
19:15
Ахмат
0 : 3
Локомотив
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0
Локомотив
3
был в запасе