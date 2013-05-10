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Олимпиада
Шамиль Лахиялов
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 окт. 1979 (41) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
10.05.2013
10 мая 2013
пт
19:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
10.05.2013
10 мая 2013
пт
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
12:30
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
05.05.2013
05 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
1
Динамо
2
был в запасе
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
18:00
Волга
1 : 1
Крылья Советов
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
1
Крылья Советов
1
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:30
Краснодар
0 : 3
Крылья Советов
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Краснодар
0
Крылья Советов
3
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:45
Анжи
1 : 1
Крылья Советов
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Анжи
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Зенит
1
Анжи
1
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
12:30
Анжи
2 : 0
ЦСКА
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
12:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
2
ЦСКА
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
14:30
Амкар
1 : 2
Анжи
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Ростов
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
0
Ростов
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
12:30
Локомотив
1 : 1
Анжи
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
12:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
1
Анжи
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:45
Анжи
3 : 1
Ахмат
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Анжи
3
Ахмат
1
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Рубин
2
Анжи
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
12:30
Анжи
2 : 1
Спартак
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак
1
был в запасе
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
12:30
Динамо
0 : 2
Анжи
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
0
Анжи
2
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
15:00
Анжи
2 : 1
Волга
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
2
Волга
1
был в запасе
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
18:00
Алания
0 : 1
Анжи
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Алания
0
Анжи
1
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:30
Анжи
5 : 2
Краснодар
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Анжи
5
Краснодар
2
был в запасе
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
17:15
Крылья Советов
1 : 2
Анжи
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
17:15
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Анжи
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
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