Ги Стефан Эссаме
№25
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Камерун
Дата рождения
25 нояб. 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:30
Ахмат
3 : 1
Амкар
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Ахмат
3
Амкар
1
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 18:15
Волга
1 : 3
Ахмат
02.05.2012 02 мая 2012 ср 18:15
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Волга
1
Ахмат
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 18:30
Ростов
1 : 1
Ахмат
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Ростов
1
Ахмат
1
был в запасе
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
Томь
3 : 0
Ахмат
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Томь
3
Ахмат
0
был в запасе
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 15:15
Ахмат
2 : 0
Спартак-Нальчик
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Ахмат
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Амкар
2
Ахмат
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
Ахмат
1 : 3
Волга
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ахмат
1
Волга
3
был в запасе
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 14:00
Краснодар
1 : 3
Ахмат
10.03.2012 10 марта 2012 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Краснодар
1
Ахмат
3
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Ахмат
1 : 0
Томь
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 33 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
был в запасе
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 61' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Ахмат
2
минуты: 61' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 17:30
Анжи
2 : 2
Ахмат
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Анжи
2
Ахмат
2
был в запасе
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 18:30
Ахмат
0 : 4
Локомотив
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 18:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Локомотив
4
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:45
Волга
3 : 1
Ахмат
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
3
Ахмат
1
был в запасе
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
Ахмат
1 : 1
Ростов
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур