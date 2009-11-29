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Евро-2020
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Олимпиада
Тимур Джабраилов
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 авг. 1973 (47) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Спартак-Нальчик
4 : 2
Ахмат
52'
52'
52'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
52'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
4
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Ахмат
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
Зенит
2 : 0
Ахмат
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
81'
81'
81'
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
50'
50'
50'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
Химки
1 : 2
Ахмат
82'
82'
82'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Химки
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
Ахмат
2 : 1
Локомотив
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
Амкар
1 : 0
Ахмат
90'
90'
90'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
Ахмат
2 : 3
Спартак
66'
66'
66'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
Рубин
4 : 0
Ахмат
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4
Ахмат
0
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
74'
74'
74'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Москва
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Москва
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ахмат
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
Ахмат
1 : 1
ЦСКА
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
18:00
Ахмат
1 : 1
Сатурн
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:45
Ахмат
1 : 2
Рубин
64'
64'
64'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
13:00
Ахмат
1 : 0
Динамо
13'
29'
13'
29'
13'
29'
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
13:00
13'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
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