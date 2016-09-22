Владимир Ярославцев
№15
Защитник
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 1990 (31) год
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 11:00
Чита
0 : 1
Рубин
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чита
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала