Кшиштоф Лагиевка
№50
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
23 янв. 1983 (38) лет
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Рубин
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Ахмат
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Москва
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Москва
3
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Химки
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Химки
1
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 18:00
Локомотив
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
4
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Амкар
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
0
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 11:30
Томь
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе