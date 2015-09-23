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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Киселев
№17
Полузащитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 1991 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
15:00
Волга
0 : 3
Зенит
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
15:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волга
0
Зенит
3
минуты: 65' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала