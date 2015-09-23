Максим Киселев
№17
Полузащитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 1991 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 15:00
Волга
0 : 3
Зенит
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 15:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волга
0
Зенит
3
минуты: 65' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала