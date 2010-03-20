Роман Половов
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (31) год
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур