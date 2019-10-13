Сергей Политевич
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
9 апр. 1990 (30) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
Белоруссия
1 : 2
Нидерланды
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Белоруссия
1
Нидерланды
2
был в запасе
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 19:00
Белоруссия
0 : 0
Эстония
41'
41'
41'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Белоруссия
0
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Эстония
1
Белоруссия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур