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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николай Каланча
№22
Вратарь
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Команда
Зимбру
Гражданство
Молдова
Дата рождения
29 авг. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
товарищеские матчи. сборные
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
был в запасе