Максим Плопа
№3
Защитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
-:-
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
-
Томь
-
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур