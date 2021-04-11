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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Максим Плопа
№3
Защитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
-:-
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
-
Томь
-
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур