Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Криштиану Роналду
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Тибо Куртуа
Россия
Япония
Словакия
Германия
Сербия
Ирландия
Бразилия
Франция
Косово
Бельгия
Португалия
Тоттенхэм
Реал
Ливерпуль
Фиорентина
Генк
Манчестер Сити
Шахтер
Манчестер Юнайтед
Эйбар
Шальке-04
Бордо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кирилл Акилов
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июня 1989 (31) год
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
был в запасе