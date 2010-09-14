Адиль Ибрагимов
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
73'
14'
73'
14'
73'
14'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:00
Химки
1 : 1
Урал
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Химки
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:00
Волга
2 : 0
Химки
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Химки
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Химки
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
23'
23'
23'
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.07.2010 06 июля 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
33'
33'
33'
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
Динамо
1 : 1
Химки
83'
83'
83'
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4 : 1
Сочи
73'
73'
73'
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
42'
42'
42'
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0 : 0
Химки
43'
43'
43'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур