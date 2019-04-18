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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Игорь Портнягин
№97
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1989 (32) года
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
20:00
Балтика
1 : 1
Сибирь
90'
90'
90'
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Зенит-2
2 : 2
Химки
71'
71'
71'
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
71'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
2
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
35'
35'
35'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
35'
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур