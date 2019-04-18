Игорь Портнягин
№97
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1989 (32) года
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 20:00
Балтика
1 : 1
Сибирь
90'
90'
90'
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Зенит-2
2 : 2
Химки
71'
71'
71'
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
71'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
2
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
35'
35'
35'
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
35'
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур