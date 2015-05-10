Вахыт Оразсахедов
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Туркменистан
Дата рождения
26 янв. 1992 (29) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе