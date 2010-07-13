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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ильдар Бикчантаев
№11
Нападающий
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 1990 (31) год
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2010/2011
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
Волгарь
1 : 0
Рубин
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волгарь
1
Рубин
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала