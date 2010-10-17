Алексей Котляров
№52
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1989 (31) год
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
был в запасе