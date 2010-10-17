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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Алексей Котляров
№52
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1989 (31) год
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
был в запасе