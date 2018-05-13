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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гекдениз Карадениз
№61
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
11 янв. 1980 (41) год
Рост
168
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
1
был в запасе
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
90'
90'
90'
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3
Ахмат
2
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
14:00
Урал
1 : 1
Рубин
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
1
Рубин
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
был в запасе
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
16:30
Рубин
3 : 1
СКА-Хабаровск
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
16:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
1
Рубин
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Зенит
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
3'
3'
3'
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
3'
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Рубин
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Динамо
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
19:30
Ахмат
1 : 0
Рубин
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
19:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
1
Рубин
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
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