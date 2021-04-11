Вагиз Галиулин
№21
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
10 окт. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
22'
22'
22'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Нефтехимик
5 : 1
Динамо
6'
6'
6'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
6'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 26 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
66'
66'
66'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 11:30
СКА-Хабаровск
3 : 2
Нефтехимик
49'
49'
49'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
57'
57'
57'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
57'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур