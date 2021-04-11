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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Вагиз Галиулин
№21
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
10 окт. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
22'
22'
22'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Нефтехимик
5 : 1
Динамо
6'
6'
6'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
6'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 26 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
66'
66'
66'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
11:30
СКА-Хабаровск
3 : 2
Нефтехимик
49'
49'
49'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
57'
57'
57'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
57'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур