Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Неймар Да Силва
Джером Боатенг
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Япония
Германия
Словакия
Сербия
Косово
Бразилия
Португалия
Бельгия
Франция
Ирландия
Тоттенхэм
Ливерпуль
Фиорентина
Реал
Генк
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Шахтер
Эйбар
Шальке-04
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Жестоков
№66
Защитник
Подписаться
Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 июня 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2014/2015
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Акрон
0 : 0
Томь
72'
72'
72'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
41'
41'
41'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
83'
83'
83'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Акрон
66'
66'
66'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1
Акрон
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе