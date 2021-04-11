Максим Жестоков
№66
Защитник
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Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 июня 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
72'
72'
72'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
41'
41'
41'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
83'
83'
83'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Акрон
66'
66'
66'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1
Акрон
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе