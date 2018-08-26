Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Неймар Да Силва
Джером Боатенг
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Япония
Германия
Словакия
Сербия
Косово
Бразилия
Португалия
Бельгия
Франция
Ирландия
Тоттенхэм
Ливерпуль
Фиорентина
Реал
Генк
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Шахтер
Эйбар
Шальке-04
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михаил Мищенко
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Торпедо-БелАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 июня 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1
Тамбов
3
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1
Тамбов
2
был в запасе