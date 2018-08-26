Михаил Мищенко
№29
Защитник
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Команда
Торпедо-БелАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 июня 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 17:45
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1
Тамбов
3
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1
Тамбов
2
был в запасе