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Евро-2020
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Олимпиада
Дмитрий Кортнев
№30
Вратарь
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 мая 1989 (31) год
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
-:-
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
-
Текстильщик
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
был в запасе
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе