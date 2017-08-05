Артур Рылов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
минуты: 38' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 38' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3
Ротор
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 1 тур