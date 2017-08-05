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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Артур Рылов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 38' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 38' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3
Ротор
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 1 тур