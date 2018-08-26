Алексей Концедалов
№25
Защитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 июля 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
52'
52'
52'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
был в запасе