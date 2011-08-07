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Олимпиада
Дмитрий Ершов
№35
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июня 1992 (28) лет
Рост
189
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
14:30
Амкар
0 : 2
Краснодар
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
0
Краснодар
2
был в запасе
01.08.2011
01 авг. 2011
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
01.08.2011
01 авг. 2011
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
был в запасе
24.07.2011
24 июля 2011
вс
17:45
Локомотив
4 : 0
Амкар
24.07.2011
24 июля 2011
вс
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
4
Амкар
0
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
Амкар
0 : 2
ЦСКА
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Амкар
0
ЦСКА
2
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
16:45
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.06.2011
22 июня 2011
ср
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Анжи
0
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
Амкар
1 : 0
Ахмат
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
1
Ахмат
0
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Амкар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Амкар
2
был в запасе
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
Амкар
1 : 0
Волга
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
1
Волга
0
был в запасе