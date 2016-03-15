Александр Яковенко
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
23 июля 1987 (33) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2016 15 марта 2016 вт 22:45
Манчестер Сити
0 : 0
Динамо
15.03.2016 15 марта 2016 вт 22:45
минуты: 61' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
0
Динамо
0
минуты: 61' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала