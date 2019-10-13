Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Маркос Аоас Корреа
Гарет Бэйл
Неймар Да Силва
Джером Боатенг
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Япония
Германия
Сербия
Ирландия
Бразилия
Франция
Косово
Бельгия
Португалия
Тоттенхэм
Реал
Ливерпуль
Генк
Манчестер Сити
Фиорентина
Шахтер
Эйбар
Манчестер Юнайтед
Шальке-04
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Балаж Джуджак
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
23 дек. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Венгрия
1 : 0
Азербайджан
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Венгрия
1 : 2
Словакия
19'
19'
19'
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Венгрия
1
Словакия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Венгрия
1
Уэльс
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Азербайджан
1 : 3
Венгрия
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 86'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1
Венгрия
3
минуты: 1' - 86' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Словакия
2 : 0
Венгрия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2
Венгрия
0
был в запасе