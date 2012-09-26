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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артур Степанян
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 1987 (33) года
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
15:00
Астрахань
1 : 3
Ростов
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Астрахань
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала