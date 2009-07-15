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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михаил Шевяков
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2009/2010
15.07.2009
15 июля 2009
ср
11:00
Луч
3 : 0
Сатурн
15.07.2009
15 июля 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 51'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
3
Сатурн
0
минуты: 1' - 51' / Россия. Кубок, 1/16 финала