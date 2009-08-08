Михаил Спирин
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 авг. 1990 (30) лет
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Сатурн
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Сатурн
2
был в запасе
25.07.2009 25 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
0 : 2
Сатурн
25.07.2009 25 июля 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Сатурн
2
был в запасе
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сатурн
4
Ростов
0
был в запасе