Зелао (Луис Рикардо Да Силва)
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Астана
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 нояб. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Крылья Советов
36'
36'
36'
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
ЦСКА
68'
89'
68'
89'
68'
89'
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 12:00
Амкар
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 15:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 13:00
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
82'
82'
82'
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ахмат
12'
12'
12'
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 15:00
Динамо
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 18:30
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Волга
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волга
2
был в запасе
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 19:00
Алания
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Алания
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
22.07.2012 22 июля 2012 вс 19:00
Анжи
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
69'
69'
69'
22.07.2012 22 июля 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур