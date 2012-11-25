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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Зелао (Луис Рикардо Да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 нояб. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Крылья Советов
36'
36'
36'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
ЦСКА
68'
89'
68'
89'
68'
89'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
Амкар
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
13:00
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
82'
82'
82'
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ахмат
12'
12'
12'
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
15:00
Динамо
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Волга
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волга
2
был в запасе
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
19:00
Алания
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Алания
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
22.07.2012
22 июля 2012
вс
19:00
Анжи
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
69'
69'
69'
22.07.2012
22 июля 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур