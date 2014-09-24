Сергей Правкин
№27
Вратарь
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Команда
Рязань
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 янв. 1980 (41) год
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Рязань
1 : 2
Мордовия
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
1
Мордовия
2
был в запасе