Леван Лацузбая
№88
Полузащитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 марта 1988 (33) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
Волга
2 : 4
Велес
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Волга
2
Велес
4
был в запасе