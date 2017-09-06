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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Смирнов
№35
Вратарь
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Команда
Муром
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 янв. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0
Балтика
1
был в запасе