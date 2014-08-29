Арсен Гошоков
№19
Нападающий
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июня 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Урал
0
Ахмат
1
был в запасе