Астемир Шериев
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1990 (31) год
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Ростов
1 : 1
Амкар
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Спартак
5 : 1
Ростов
35'
35'
35'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
5
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Ростов
1 : 2
Рубин
42'
42'
42'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
Ростов
2 : 2
Москва
55'
55'
55'
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Москва
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур