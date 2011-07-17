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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Залим Канихов
№45
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 марта 1989 (32) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
17.07.2011
17 июля 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 0
Спартак-Нальчик
17.07.2011
17 июля 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Торпедо
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала