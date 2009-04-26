Ислам Гошоков
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1990 (31) год
Рост
177
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 17:00
Спартак-Нальчик
4 : 1
Амкар
67'
67'
67'
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 17:00
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак-Нальчик
4
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур