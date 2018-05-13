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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Игорь Шевченко
№99
Нападающий
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Команда
Сызрань-2003
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 1985 (36) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2010
2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
2
Локомотив
0
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
6
Арсенал
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Анжи
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Анжи
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
Арсенал
3 : 3
Зенит
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3
Зенит
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2
Уфа
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Арсенал
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
2
Арсенал
1
был в запасе
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
Арсенал
1 : 0
Ахмат
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1
Ахмат
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
42'
42'
42'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
67'
67'
67'
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Амкар
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
90'
90'
90'
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
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