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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Войдель
№20
Полузащитник
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Команда
Металлург
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июля 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:00
Армавир
2 : 1
Тюмень
72'
72'
72'
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:00
72'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Армавир
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Армавир
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур