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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Леилтон (Леилтон Силва Дос Сантос)
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 марта 1982 (39) лет
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
2009
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
0
Волга
3
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
17:45
Рубин
2 : 0
Волга
22.06.2011
22 июня 2011
ср
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Рубин
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Волга
0 : 2
Зенит
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Волга
0
Зенит
2
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
20:00
Краснодар
4 : 2
Волга
14.06.2011
14 июня 2011
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
39'
39'
39'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
Амкар
1 : 0
Волга
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Волга
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Волга
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
15:15
Волга
1 : 2
Анжи
07.05.2011
07 мая 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
1
Анжи
2
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:00
Волга
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Волга
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
21.03.2011
21 марта 2011
пн
20:45
Спартак
1 : 0
Волга
21.03.2011
21 марта 2011
пн
20:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
1
Волга
0
был в запасе
14.03.2011
14 марта 2011
пн
18:45
Волга
2 : 0
Томь
14.03.2011
14 марта 2011
пн
18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Волга
2
Томь
0
был в запасе