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Евро-2020
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Олимпиада
Михаил Афанасьев
№77
Полузащитник
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Команда
Торпедо-БелАЗ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
4 нояб. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
минуты: 24' - 70'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 24' - 70' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур