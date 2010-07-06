Михаил Афанасьев
№77
Полузащитник
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Команда
Торпедо-БелАЗ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
4 нояб. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
минуты: 24' - 70'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 24' - 70' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур