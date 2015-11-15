Игорь Падерин
№10
Нападающий
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 нояб. 1989 (31) год
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
31'
31'
31'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
36'
36'
36'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:30
Армавир
1 : 2
Балтика
79'
79'
79'
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:30
минуты: 53' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1
Балтика
2
минуты: 53' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Волга
1 : 0
Армавир
65'
65'
65'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 6 тур
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
34'
34'
34'
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур